Tra i nomi che stanno rimbalzando attorno al mercato interista in questi giorni c'è anche quello di Yukinari Sugawara, laterale giapponese dell’Az Alkmaar, secondo Tuttosport il primo della lista tra i possibili eredi di Denzel Dumfries (qualora l'olandese dovesse partire).

Sugawara ha il contratto in scadenza nel 2025, proprio come Dumfries. Ha avuto un ottimo rendimento e compirà 24 anni il 28 giugno, il che lo rende un obiettivo concreto per l'Inter. Ha una parabola che ricorda quella di Buchanan, ceduto a prezzi non inarrivabili dal Bruges pur di non perderlo a zero. L'Inter ha preso Taremi, lo tessererà da extracomunitario e quindi avrà un solo altro slot disponibile,

Un addio a Dumfries non sembra più un'idea così lontana visto che per ora il rinnovo non si è mai concretizzato e che cederlo vorrebbe dire incassare tra i 30 e i 35 milioni di euro, anche se il Manchester United non si è più fatto vivo. Sugawara, eventualmente, potrebbe portare benefici non solo in campo ma anche riguardo al marketing. Avere avuto in squadra Nagatomo, come ha sperimentato la dirigenza l'estate scorsa nel viaggio in Giappone, è stato già di per sé un vettore importante sotto questo aspetto e con Sugawara si andrebbe anche oltre.