Una volta concluso il campionato, per Marko Arnautovic non ci sarà tempo per staccare: il prossimo impegno si chiama Europeo 2024 con la maglia dell'Austria, dove l'attaccante dell'Inter è chiamato a trascinare la formazione di Ralf Rangnick. Prima di concludere il cammino coi nerazzurri e iniziare i lavori di preparazione per la kermesse, Arnautovic ha però fissato un appuntamento coi tifosi del suo Paese per un 'meet and greet': i fans potranno avere foto e autografi da Arna martedì 21 aprile presso il MediaMarkt Tech Village di Vienna, dalle 16 alle 18. A comunicarlo è il diretto interessato sul suo profilo Instagram.