Interviene nel corso del Memorial Maestrelli, in corso di svolgimento presso il Teatro Comunale di Latina, il Segretario Generale dell'Inter Cristiano Mozzillo. Queste le sue parole raccolte da Tutto Mercato Web: "Dopo un lungo percorso nei settori giovanili nel Napoli e nell’Inter mi sono tolto tante soddisfazioni. Nel 2008 sono stato qui accompagnando i ragazzi del Napoli alla LazioCup e posso garantirvi che quegli stessi valori dei Maestrelli sono ben espressi in questa competizione. Chi quotidianamente educa i giovani nello sport deve mettere sempre i valori del rispetto e della sportività al centro".

Mozzillo racconta inoltre come l'entusiasmo sia dilagante tra i tifosi dopo la conquista del titolo di campione d'Italia: "In questo periodo, con le celebrazioni per il ventesimo Scudetto, siamo pieni di richieste per i biglietti, pure se abbiamo già lo stadio sempre pieno. La gestione della quotidianità del lavoro è paradossalmente più pesante quando arrivano le sconfitte. Se penso alla mattina successiva alla finale di Champions League… eravamo già in ufficio". Chiosa sul futuro di Beppe Marotta: "Se ci lascerà nel 2027? Spero di no, ma lui fa sempre la scelta giusta. Il segreto di questo Scudetto è stato nella condivisione dei valori come l’etica del lavoro, essendo un tutt’uno con la consapevolezza che - grazie al lavoro di Simone Inzaghi - le cose sarebbero andate al loro posto”.

