L'Udinese conquista tre punti che possono valere oro nella lotta per la salvezza. La formazione di Fabio Cannavaro fa festa al Via del Mare contro il Lecce dell'ex Luca Gotti, vincendo per 2-0 nel primo match del lunedì della 36esima giornata di Serie A. La squadra friulana risolve la questione con un gol per tempo, firmati da Lorenzo Lucca al 36esimo e da Lazar Samardzic al minuto 85, e riesce ad agganciare il Cagliari a quota 33 punti, lasciando Empoli e Frosinone alle spalle con 32.