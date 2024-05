Nel day after del saluto al Milan arriva l'ufficialità del trasferimento di Olivier Giroud in MLS. L'attacante francese ha firmato con il Los Angeles FC un contratto fino a fine 2025, con opzione di rinnovo per il 2026.

"Sono felice ed entusiasta di unirmi al LAFC - le prime parole dell'ex rossonero ai canali ufficiali del club -. Non vedo l’ora di arrivare a Los Angeles e giocare di fronte ai 3252 (l'unione dei tifosi dell'LAFC, ndr) e a tutti questi incredibili fan".