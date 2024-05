Quarto giorno consecutivo di lavoro personalizzato sul campo per Piotr Zielinski, che sta recuperando dalla lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra accusata in allenamento lo scorso 26 marzo. Il polacco, promesso sposo dell'Inter, proverà a mettersi a disposizione di Francesco Calzona per la gara di Firenze dopo aver saltato consecutivamente le sfide con Roma, Udinese e Bologna.