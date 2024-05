Mehdi Taremi sta per diventare un giocatore dell'Inter. Ha giocato l'ultima gara in casa col Porto, segnando la rete decisiva nel 2-1 al Boavista e lasciando il campo in lacrime. Dal primo luglio, ricorda Tuttosport, scatterà l'intesa biennale coi nerazzurri a 3 milioni a stagione con opzione per un altro anno.

Lascia una squadra in cui ha segnato 90 gol in 180 partite, a una rete da Hulk che è il terzo cannoniere all-time del club e aggiungendo 55 assist. Ha già effettuato le visite mediche con l'Inter in gran segreto e il fratello è stato a Milano per prendere confidenza con la città a inizio aprile (LEGGI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE). Arriverà, però, con lo status di extracomunitario.