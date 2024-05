Dopo essersi regalata la seconda finale di Conference League consecutiva a Bruges, giovedì sera, la Fiorentina sorride anche in campionato regolando il Monza 2-1, nel Monday Night Match della 36esima giornata. Sotto nel punteggio al 9', per effetto del gol di Milan Djuric, la squadra di Vincenzo Italiano rimette tutto in equilibrio al minuto 32 con Nico Gonzalez. Nella ripresa, al 78esimo, arriva il punto della vittoria di Arthur che permette ai gigliati di scavalcare il Napoli portandosi all'ottavo posto in classifica, con una partita ancora da giocare.