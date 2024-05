Alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, anche la Questura di Roma sta preparando il lavoro per la gestione dell'ordine pubblico in vista del match di domani. Cadendo, però, in curioso lapsus: nella brochure inviata ai sostenitori orobici con tutte le indicazioni per l'afflusso e il deflusso nella Capitale, l'introduzione firmata dal Questore Carmine Belfiore indica che le informazioni sono rivolte ai tifosi... dell'Inter.

Spontaneo chiedersi se si sia trattato di un errore dovuto ai mancati aggiornamenti dei documenti o di un riflesso dovuto ai colori coincidenti delle due squadre o dall'abitudine di vedere i nerazzurri di Milano partecipare all'atto finale della competizione.