Un'impresa memorabile. Così il presidente Joey Saputo ha definito la cavalcata del suo Bologna, che ieri si è matematicamente qualificato alla prossima Champions League. Un traguardo che quasi nessuno avrebbe pronosticato a inizio stagione, ma reso sempre più plausibile nel corso dell'anno grazie ai risultati e alle prestazioni della squadra plasmata da Thiago Motta.

E ora? Il futuro è esaltante e gli stessi bookmaker sono ottimisti sul club emiliano, a prescindere da cosa si deciderà sul mister, corteggiato da Juventus e non solo: su Better e Goldbet si gioca a 25 l'ipotesi di uno Scudetto rossoblù entro il 2027, quota che sale a 50 per una coppa europea entro lo stesso anno. Più difficile, e offerta a 67 dagli analisti di Planetwin365, la conquista dell tricolore già nella prossima stagione. Ma ci sarà tempo per sognare ancora: per il momento i tifosi si godono la Champions, sessant'anni dopo l'ultima e unica partecipazione alla Coppa dei Campioni.