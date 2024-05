Da una finale alle altre, da un nerazzurro all'altro. Paramount+, la piattaforma OTT che a partire dalla finale di Champions League contro l'Inter si è legata all'Inter diventando main sponsor, allarga i suoi orizzonti e decide di accompagnare l'Atalanta nelle due finali che la formazione di Gian Piero Gasperini nelle sfide contro Juventus e Bayer Leverkusen, nelle quali si giocherà la Coppa Italia e l'Europa League.

Il logo del servizio premium di streaming di Paramount apparirà sulle divise del club orobico a Roma come a Dublino, come comunicato dallo stesso club nerazzurro. "Paramount+ è pronta a supportare il grande calcio italiano in occasione di due nuovi ed entusiasmanti 'finali di stagione' per scrivere insieme una pagina di storia del calcio e dell’intrattenimento", si legge nella nota.