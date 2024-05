Fabio Capello è stato ospite questa mattina di Radio Anch'io Lo Sport. L'ex ct di Inghilterra e Russia ha parlato, tra i vari temi, dell'annata delle italiane in Champions League. "In semifinale sono arrivate due squadre del girone del Milan, che avrebbe potuto qualificarsi ma ha sbagliato la partita col Dortmund. Questo dimostra che il girone non era facile. L'unica squadra potenzialmente da finale era l'Inter, che è completa in tutti i reparti per qualità di giocatori e sistema di gioco che crea problemi a tutte le squadre. Un'altra squadra italiana competitiva in Champions non la vedo oltre all'Inter, almeno da finale. Dipenderà dal mercato, dagli allenatori, ma se pensiamo alle inglesi o spagnole... Stanno crescendo le tedesche, ci sarà una bella lotta per le finali".

Capello parla anche del possibile futuro centravanti del Milan. "Chi sceglierei tra Sesko e Zirkzee? A me Zirkzee piace tantissimo, è la chiave del gioco del Bologna. Gioca a tutto campo, ha grandissima tecnica e visione di gioco. A San Siro ha giocato con una personalità incredibile. Non avrebbe bisogno di adattarsi al campionato italiano. Prenderei lui anche se Sesko è interessante e con potenzialità".

Infine una riflessione sulla possibilità che la Roma perda Lukaku a fine stagione. "Lukaku è un giocatore particolare, la squadra deve impostare il gioco per lui e con lui. Non ha grandissima tecnica, ma è potente ed è un goleador. Per gli avversari è sempre un problema. Diventa determinante e blocca qualche idea diversa di calcio, è uno dei migliori in circolazione. Prima di perderlo starei attento".