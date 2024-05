Con il contratto in scadenza nel 2025 e ancora non rinnovato, Denzel Dumfries viaggia verso l'addio all'Inter. E allora il club nerazzurro scruta l'orizzonte del mercato e individua un nuovo profilo per la fascia destra: si tratta di Amar Dedic, giovane talento bosniaco del Salisburgo, evidentemente adocchiato già nei match di Champions League proprio contro gli austriaci.

L'Inter valuta il cartellino di Dumfries circa 30 milioni di euro e, oltre allo United, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sull'olandese è piombato l'Aston Villa: il club di Birmingham è vicino alla qualificazione in Champions e intende rinnovare la rosa. Da capire le valutazioni del giocatore stesso, considerando la volontà di sposare un club di prima fascia in caso di addio ai nerazzurri.

Per quanto riguarda la sua sostituzione, invece, oltre ai nomi già noti di Kayode, Wan-Bissaka e Sugawara, ecco appunto spuntare Dedic, classe 2002. Il suo contratto non ha scadenza a breve (2027), la valutazione oggi tocca i 20 milioni. Nerazzurro impressionati dal bosniaco, già seguito in passato dalla Roma: lui è pronto a fare il salto e la pista va tenuta in debita considerazione.