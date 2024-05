Stando alle informazioni di A BOLA, potrebbe presto aprirsi un canale di mercato tra Porto e Barcellona. Se i catalani, infatti, hanno individuato Pepê come rinforzo ideale per la prossima stagione, vedendo nel brasiliano le caratteristiche giuste per entrare subito nelle dinamiche della squadra di Xavi, i Dragoes stanno lavorando nell'ombra sul dossier di Vítor Roque, nome accostato anche dall'Inter in Italia, con la mediazione di Andoni Zubizarreta, direttore sportivo di André Villas-Boas. Gli interessamenti dei due club, secondo il portale portoghese, potrebbero incrociarsi dal momento in cui i blaugrana, non potendo pagare l'intero importo della clausola di Pepê, pari a 75 milioni di euro, sarebbero disposti ad aprire alla cessione in prestito con opzione di acquisto di Vítor Roque.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!