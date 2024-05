Il presidente della Lega Lorenzo Casini ha parlato a margine dell'evento 'Road to Zero', iniziativa promossa dalla Lega Serie A in occasione della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus in favore della sostenibilità ambientale, partendo dal Consiglio Federale di quest'oggi: "Cosa ci aspettiamo? Vari temi, uno è quello sugli extracomunitari. Sull'agenzia governativa ascolteremo ciò che ci dirà il presidente Gravina".

Il Napoli chiede di giocare sabato...

"E' un tema superato e uscito in modo non corrispondente a quanto avvenuto. Ma ci siamo abituati".

Ci spiega i punti cardine del progetto Road to Zero?

"Road to zero è un percorso che tende alla piena sostenibilità ambientale. La Lega ci è riuscita grazie all'aiuto della UEFA, grazie a Sport e Salute e grazie al Comune di Roma".