Da una parte solo la Salernitana (36) ha subito più gol del Frosinone (30) nel primo tempo in questo campionato, dall’altra l’Inter è sia la squadra che ha segnato di più prima dell’intervallo (38), sia una delle due che ha concesso meno reti nelle prime frazioni (7, come il Torino). Occhio dunque alla prima frazione del match in programma questa sera tra le due squadre che aprirà la 36esima giornata di Serie A.