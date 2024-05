"Antonio è un allenatore molto esigente, ma è come gli altri e non diverso nell’interfacciarsi col suo club. Vuole un super budget per il mercato? È una falsità! Ha sempre richiesto progetti ambiziosi, non giocatori costosi. L’unico che ha chiesto fortemente negli anni è stato Lukaku che poi è stato venduto al doppio di quanto era stato pagato". Così Cristian Stellini, storico vice di Antonio Conte, parlando in esclusiva con TeleLombardia.



Perché avete preso Lukaku e non Leao quando eravate all'Inter?

"Quale era la scelta giusta? Quella che ha preso Conte. Nessuno ha mai scartato Leao, si vedeva che fosse un prospetto importante, ma un allenatore sceglie in base alle sue esigenze. Perché tornare su queste scelte? E' ridicola come cosa. Parlano i risultati per Antonio, credo che siano lì da vedere. Anche in nazionale ha creato un bellissimo gruppo, facendo un grandissimo Europeo".

Perché così tante etichette appiccicate addosso a Conte nel corso degli anni? Si dice che non voglia i giovani...

"E' una questione mediatica, si tende a creare un recinto attorno alle persone. Conte ha lanciato tanti giovani, sin dal primo anno ad Arezzo: mise Ranocchia in campo a 16 anni lasciando in panchina il capitano Mirko Conte. Al Bari lanciò Caputo che veniva dall'Eccellenza. Mi fa specie che ogni tanto si usi questa cosa quando invece dovremmo parlare di un allenatore importante, che ha fatto grandi cose. Ora dovrebbe esistere solo la curiosità di vederlo allenare la prossima squadra".

Si sbaglia a etichettare Conte come fanatico del 3-5-2?

"Non sono mai esistite categorie per Conte, è partito dal 4-2-4 arrivando al 3-5-2 che non è mai stato difensivo. Poi in base alle caratteristiche di ogni squadra, il sistema di gioco è stato modificato. Noi abbiamo studiato cose diverse che siamo pronti a fare se nel progetto tecnico futuro ci sarà la possibilità. Conte ha vinto molto spesso anche subito, ma non è detto che debba essere così. Bari, Siena e Juve vinsero subito con lui, con l'Inter arrivò secondo ma fu una stagione importante. Poi che sia un allenatore che spinge tutti a dare il 110% questo sì".

Ha avuto finali traumatici con i vari club che ha allenato, questo influisce sul futuro?

"Questa non è una domanda che dovreste fare a me, io non posso rispondere. A volte si guarda il dito anziché la luna... E' successo che Conte sia andato via in modo prematuro, ma che eredità ha lasciato? Le squadre erano mature e più forti, poi i successori hanno fatto il loro lavoro che non discuto. Sottolineo il patrimonio che ha lasciato".

All'Inter sono arrivati Vidal, Kolarov Sanchez, giocatori in là con l'età.

"Erano a parametro zero ed erano gli unici prendibili in quel momento per coprire dei vuoti all’interno della rosa. Leao non è mai stato scartato da nessuno, abbiamo fatto una scelta. Quando prendi Hakimi e spendi 40 milioni di euro, non è che Conte dice no, poi l'anno dopo viene venduto a 60. Non sono io a dire che Conte crea valore, basta leggere i dati. Poi se mi dite che ha preso Vidal e Kolarov, dico che non trovi giovani a scadenza. Chiedete all'interno dell'Inter cosa ha dato uno come Kolarov nello spogliatoio".

Leao è un giocatore contiano o no?

"La storia di Conte propende a far dire che farebbe uno step verso l'alto se fosse allenato da Conte".

Se fosse con Conte in macchina, lo porterebbe a Torino o a Milano?

"Lo porto a casa e gli cucino un bel risotto. Non lo so, onestamente non lo so (ride, ndr). Conosco bene il mister, lui sceglierebbe il progetto".

Il Milan potrebbe essere il progetto giusto?

"Non mi occupo di questo, io mi occupo del lavoro di campo, dell'aggiornamento tattico. Dico solo che tutte le grandi squadre, come il Milan, possono diventare progetti adatti. Non c'è nessuna preclusione, ma non ne abbiamo mai parlato".

Che squadra è il Milan?

"Forte, è una squadra seconda in classifica con un gap da colmare rispetto all'Inter. Pioli ha fatto un ottimo lavoro, è un bravissimo allenatore. C'è un gap da colmare, e nella storia di Conte questi gap sono stati colmati. E' successo alla Juve e all'Inter, che non vinceva da dieci anni e ha ribaltato il pronostico. Io non devo sponsorizzare nessuno, non parlo di futuro. Parlo solo di storia ed è chiara".

Siete coscienti che l'arrivo di Conte al Milan o al Napoli riaccenderebbe l'entusiasmo della piazza?

"Io parlo per me: è sempre lusinghiera questa cosa. La percezione c'è sempre, uno sa chi è e cosa ha fatto Conte".

