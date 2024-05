E' previsto per oggi il Consiglio Federale, come riporta il Corriere della Sera, in cui si parlerà della rivoluzione arbitrale spinta dal presidente Figc, Gabriele Gravina, per il suffragio universale nelle votazioni dei vertici arbitrali (oggi decisi dai presidenti di sezione).

Altri temi oggi agitano le acqure del calcio italiano. In primis la contestata norma sull'agenzia governativa, al cui testo è contraria la Lega Serie A (come ribadito ieri nel Consiglio di Lega). Nel frattempo sempre i club del massimo campionato auspicano l'approvazione della riforma sul tesseramento dei giocatori extracomunitari per passare a due tesserabili. Oggi sono uno più un secondo legato a una preventiva uscita.