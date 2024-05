Parlando ai microfoni di ESPN, Nicolas Tagliafico, difensore dell'Olympique Lione, dichiara di non essere al momento disponibile a vestire la maglia della Nazionale argentina per l'imminente Copa America: "Non ho mai chiuso le porte all'Albiceleste, ma oggi dico di no perché ho solo 31 anni, non so cosa succederà. Non mi vedo oggi, ma tutto può cambiare più avanti".

Tagliafico ha poi rivelato di avere un traguardo importante per la sua carriera: "Il mio obiettivo è fare come Javier Zanetti e arrivare a giocare fino ai 40 anni. Poi dipenderà da cosa succederà"