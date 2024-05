Nel corso dell'ultima puntata del podcast 'Fontana di Trevi' per Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani spende belle parole nei confronti del Genoa di Alberto Gilardino: "E' andato a fare grandi partite con tutti, fregandosene di quello che succede in giro con squadre che lasciano vincere altre squadre o pareggiano con rigori camuffati, situazioni incredibili che purtroppo continuano a succedere nel nostro campionato".

Il telecronista di Sport Mediaset azzarda poi un pronostico: Il Genoa continua a essere una realtà spettacolare, che propone gioco, qualità e calciatori nuovi. A partire dal portiere, Josep Martinez, che per me finisce in una big: butto lì un nome l'Inter. Magari non l'anno prossimo ma fra due anni".

