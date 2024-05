Quest’oggi è in programma il Consiglio della FIGC, un incontro che arriva in un momento molto delicato per il calcio italiano viste le ultime diatribe sorte su temi come le riforme e l'intenzione di Andrea Abodi, Ministro dello Sport, di varare una nuova Authority per il controllo dei conti dei club. Secondo Calcio e Finanza, però, questo punto è al momento congelato visto che un documento definitivo, non dovrebbe arrivare in Via Allegri per l’inizio del Consiglio delle 13.00. Di sicuro c’è che il testo non è stato ricevuto dal Consiglio di Lega, riunitosi ieri per confermare la propria totale contrarietà all’authority.

Oggi, invece, si voterà sulla possibilità di tesserare il secondo giocatore extracomunitario senza l’obbligo di sostituzione con uno già presente: opzione che permetterebbe ai club di agire con più libertà sul mercato internazionale, pur non alterando le quote assegnate. Si voterà anche sull'allargamento della base elettorale dell'Associazione Italiana Arbitri.