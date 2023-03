Probabile titolare anche sabato sera, visto il forfait di Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan cercherà di colpire ancora una volta la Fiorentina, sua vittima nelle ultime due sfide giocate in campionato, compresa quella in cui segnò il gol decisivo all'ultimo respiro nel 4-3 da montagne russe del Franchi. In precedenza, con la Roma, il centrocampista armeno era stato uno dei tre marcatori nel successo che aveva aperto l'avventura di José Mourinho in Serie A con i capitolini.