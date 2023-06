Quella contro il Torino è stata una partita molto importante ed emozionante per Samir Handanovic. Con la presenza numero 455, infatti, il portiere nerazzurro ha raggiunto Ivan Ramiro Cordoba al 10° posto della classifica dei giocatori con più presenze con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni. Un traguardo prestigioso per l'attuale capitano del Biscione.