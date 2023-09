Piccola consolazione per Denzel Dumfries, autore dell'unico gol realizzato ieri sera dall'Inter nella sconfitta rimediata a San Siro contro il Sassuolo. Come riportato da Opta, l'ex Psv è il primo difensore ad avere all'attivo più di un gol e più di un assist nei cinque grandi campionati europei in corso. Fin qui Dumfries ha infatti collezionato due gol e due assist.