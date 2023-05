Al Maradona di Napoli è arrivato un importante traguardo per Stefan de Vrij: 200 presenze con la maglia dell'Inter.

"Sono 149 le partite disputate in Serie A dal difensore olandese, che ha sommato anche 12 partite in Coppa Italia, 30 in Champions League, 7 in Europa League, 2 in Supercoppa Italiana. Un totale di 200 partite nelle quali ha realizzato 9 gol: 8 in A, 1 in Champions League - ricorda il club nerazzurro -. È arrivato all'Inter il primo luglio 2018. Nella stagione 2019/2020 ha ricevuto il premio individuale come miglior difensore della Serie A. De Vrij è stato tra i grandi protagonisti della stagione 2020/2021, culminata con la conquista dello Scudetto da parte dell'Inter. Ha inoltre aggiunto al suo Palmares una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane".