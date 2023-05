Quella di domani sarà la prima finale della storia della Coppa Italia in cui si affronteranno Inter e Fiorentina, ma sarà la 14esima sfida tra le due squadre nella competizione. Il bilancio è in perfetto equilibrio, con 5 vittorie a testa per i nerazzurri e per i viola: completano il quadro 3 pareggi. L'ultimo precedente nella competizione risale alla stagione 2020/21, quando l'Inter vinse per 2-1 (gol di Vidal e Lukaku) ai tempi supplementari agli ottavi di finale.