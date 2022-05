E' Marcelo Brozovic il giocatore che ha macinato più chilometri nella Serie A 2021/22, come si evince dai dati pubblicati sul sito della Lega sul proprio sito ufficiale. Il centrocampista nerazzurro ha percorso in media 11,737 chilometri a partita, precedendo in classifica Milinkovic Savic (11,644) e Thorsby (11,487).

Ottavo posto per Nicolò Barella (10,968): il nerazzurro è preceduto in classifica da Asllani, obiettivo di mercato dell'Inter che con l'Empoli ha percorso 11,05 chilometri di media a partita. Non male per il candidato principale al ruolo di vice Brozovic. E non finisce qui perché la top15 è chiusa da Mkhitaryan: per l'armeno media di 10,788 chilometri a partita in quella che forse è stata l'ultima stagione alla Roma.