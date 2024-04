Hakan Calhanoglu, con 11 reti segnate in questa Serie A, è il secondo centrocampista dell’Inter capace di andare in doppia cifra di reti in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: prima di lui ci era riuscito solo Ivan Perisic.

Il turco ha così eguagliato la sua miglior stagione da un punto di vista realizzativo, quando aveva segnato 11 reti nel 2013/14 con la maglia dell'Amburgo.