Nell'ultima stagione Kristjan Asllani ha trovato maggiore spazio in prima squadra, sfruttando al meglio le occasioni concesse da mister Inzaghi dal primo minuto o a partita in corso.

Il vice Calhanoglu, secondo quanto riportato da Opta Joe, ha avuto una percentuale di passaggi completati del 93% in Serie A nella stagione appena conclusa, facendo registrare il valore più alto tra tutti i centrocampisti della Serie A considerando quelli con un minimo di 500 passaggi.

93% - Kristjan Asllani 🇦🇱 had a pass completion rate of 93% for Internazionale in Serie A last season; the highest of any midfielder across the division (min. 500 passes). Economical. #OnesToWatch #EURO2024 pic.twitter.com/Wyvsb8Xyv2