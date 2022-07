Casadei lo conoscete bene nel Club Italia. "È con noi da quando aveva 15 anni, lo abbiamo visto crescere. È un centrocampista moderno, perché di tutti i centrocampisti delle giovanili è quello che ha la maggior attitudine all’inserimento e al gol. Attacca l’area meglio di tutti: anche meglio di Frattesi o di Barella. Ed è bravo anche nel gioco aereo, inusuale tra i giovani. Per capacità di inserimento e di riempire l’area è il migliore di tutto il settore giovanile azzurro. Ha un’ottima struttura fisica, e anche se dal punto di vista biomeccanico ha un leggero valgismo, questo non preclude il dinamismo: è molto efficace anche nella corsa".

E possono portarcelo via.

"Il Chelsea farebbe un grande investimento quindi crede del ragazzo, come l’Ajax con Lucca o a suo tempo il Psg con Verratti. È un primo passo verso una europeizzazione dei vivai italiani. Questi giocatori torneranno migliori. Quindi complimenti a tutti i ragazzi che accettano di andare a giocare fuori".

Finora per Casadei solo Primavera.

"I nostri allenatori sono giudicati solo per il risultato. Quindi lavorano per quello e non rischiano con i giovani. Se i club ragionassero come aziende, chiederebbero anche di sviluppare giocatori. La colpa è delle società che non fanno impresa".