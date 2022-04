"Tutte e tre hanno le stesse chance, non riesco proprio a scegliere. E poi mancano ancora tante gare. Io ricordo Roma-Lecce o Perugia-Juve, quando tutto si risolse all’ultima giornata, figuriamoci adesso che ci sono ancora sette partite da giocare. Avete visto, c’è stato il momento dell’Inter che sembrava proiettata verso una cavalcata vincente, poi il periodo del Milan, il ritorno del Napoli. Tutte e tre hanno avuto momenti straordinari e frenate". L'analisi è di Julio Velasco , intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare della lotta scudetto.

Quale può essere la ricetta vincente? "La prima cosa da fare è non inventarsi cose particolari. Cercare per forza di cambiare abitudini dimostra che non sei pronto, che hai l’ansia - spiega il pluridecorato allenatore di pallavolo -. E invece ci vuole tranquillità. Il problema è tranquillizzare ma anche sviluppare l’aggressività. Perché è proprio l’aggressività che combatte ansia e dubbi. Parlo di aggressività non solo in campo, ma fuori, nel modo di vivere questo momento".