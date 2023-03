"La verità è che bisogna avere competenze tecniche e una grande volontà di fare le cose. Bisogna perseguire l'obiettivo. Si possono studiare i casi di Frosinone, Udinese, Atalanta e Juventus, per esempio. Il presidente Stirpe, a Frosinone, si è messo d’impegno e ha fatto lo stadio: la burocrazia non può essere un alibi". Così Michele Uva, dirigente italiano dell'Uefa, ha risposto in un'intervista a Tuttosport riguardo alle difficoltà nella costruzione dei nuovi impianti nel nostro Paese.