Se li aspettava due gol così e un inizio da titolare in A? "No, è stato incredibile segnare il primo gol in A davanti alla nostra curva e quello a Verona vicino a dove erano i nostri tifosi. Non sapevo se avrei giocato titolare, ma lavoro ogni giorno per crescere e migliorarmi. E questo è l’ambiente giusto. Club organizzato, città piccola e carina, vicina alla Slovenia".

Jaka Bijol, difensore centrale sloveno di 190 centimetri, è una delle scoperte del nuovo Udinese di Sottil. Finora ha segnato due gol che hanno steso Inter e Verona: "Quale è stato più difficile? Quello all’Inter in torsione. Col Verona sono salito in cielo, ma ho potuto colpire meglio", ammette a La Gazzetta dello Sport.

Slovenia in cui è titolare in Nazionale. Senza Handanovic in porta, ma con Oblak.

"Fortissimo. Un capitano vero. Che ti aiuta. In Slovenia abbiamo solo portieri top".

Ma che le ha detto Handanovic dopo che avete battuto la sua Inter?

"Non era felice. Mi ha chiesto come mi trovavo in Italia".