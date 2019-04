"Spalletti è il presente, ma nel futuro dell’Inter c’è Antonio Conte". Lo assicura Tuttosport che, dopo le parole di Marotta, sottolinea: "La tregua firmata sotto il segno della qualificazione alla Champions ha soltanto congelato la situazione, ma - a meno di colpi di coda di Suning - in estate sarà rivoluzione". Insomma, sarebbe già tutto deciso. "A Champions conquistata, ci sarà modo di analizzare quanto accaduto in stagione e, come peraltro certificano le dichiarazioni di molti giocatori, il segno sarà comunque negativo, visto che l’Inter non è mai stata in lotta con la Juve ed è uscita prematuramente in tutte le coppe".

VIDEO - FROSINONE-INTER, LA GIOIA E' NEL FINALE: SOLO VECINO FERMA LA FURIA DI TRAMONTANA