Lautaro Martinez potrebbe uscire allo scoperto prima del finale di stagione per spingere verso il passaggio al Barcellona. L'ipotesi trova spazio oggi su Tuttosport, secondo cui uno dei possibili scenari nella telenovela riguardante l'argentino è che il giocatore faccia un gesto verso i dirigenti, ma anche verso il Barcellona che presumibilmente non pagherà la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. I blaugrana sono fermi a 60-70 milioni di euro più Junior Firpo e forse un altro giocatore, ma la valutazione di entrambi andrà ponderata. Lautaro resta un acquisto strategico per i blaugrana, a maggior ragione dopo le lusinghe di Messi per il connazionale.

