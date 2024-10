L’ex responsabile di MilanLab e capo dei preparatori con Maurizio Sarri alla Juventus, Daniele Tognaccini, parla a Tuttosport delle difficoltà che l'Inter troverà stasera sul campo in sintetico. "Diverso da quello in erba naturale? Assolutamente sì. Anche se i campi sintetici attuali, quelli di ultima generazione sono migliori rispetto al passato, rimangono molto differenti da quelli normali. Il fisico dell’atleta è sollecitato sotto l’aspetto elastico e traumatico in maniera diversa. I muscoli quando sono attivi vibrano e su un campo sintetico le frequenze di queste vibrazioni sono quattro-cinque volte superiori. Di conseguenza, tutto il sistema di controllo del corpo va a farsi friggere. E non solo, c’è anche il post. La grande problematica può essere nei giorni successivi, perché il cervello deve riabituarsi a un campo differente e possono sorgere nuovi problemi".



"Chiaramente - spiega - i muscoli che possono essere sollecitati in maniera diversa, le articolazioni come il ginocchio e soprattutto la schiena che viene molto stressata. Potersi allenare per tre quattro volte su un campo sintetico può già preparare il fisico a un impatto diverso. Bisogna fare controlli sulla schiena e all’apparato del controllo del sistema nervoso che può essere alterato. Ci vuole buon senso e calma, bisogna riconoscere da alcuni dettagli se sono sorte delle problematiche: basta vedere come un calciatore corre al primo allenamento dopo una partita sul sintetico. Di certo, all'Inter hanno ragione ad aver paura a giocare lì".