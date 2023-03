"Magari vado controcorrente, ma non è ora di fare processi. L’Inter è in un momento troppo importante della sua stagione: ha due partite ideali per girare il trend e fare qualcosa di molto importante...". Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Stramaccioni è convinto, dopo il pessimo passo falso di La Spezia, la squadra di Inzaghi abbia le occasioni giuste per dare una svolta definitiva alla sua stagione con Porto e Juve, due gare che possono dare la qualificazione ai quarti di Champions e rimettere in sicurezza il secondo posto prima della sosta.

"C’è un problema oggettivo sul rendimento esterno, ma Bologna e Spezia sono sconfitte molto diverse. A Bologna l’Inter non è riuscita a giocare da Inter, con lo Spezia, invece, ha giocato un grandissimo primo tempo, ai limiti della perfezione: otto occasioni nitide con un rigore sbagliato, giocando benissimo - aggiunge Strama -. Quando subisce un episodio negativo, meritato o meno, la squadra ha un contraccolpo troppo forte per essere una big. Perde le distanze, il filo conduttore. Comincia uno stato di nervosismo che non aiuta a rimettere la partita sui binari giusti. Se vuoi vincere il campionato, non puoi permettertelo".