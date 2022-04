In occasione di Torino-Milan, in programma per domani alle 20.45, il doppio ex Gianluca Sordo esprime a Tuttosport il desiderio di assistere ad una prestazione degli uomini di Juric pari a quella imbastita contro l'Inter: "La partita di domani la immagino innanzitutto equilibrata. Da una parte spero che il Toro giochi come contro l’Inter e come in genere ha affrontato le grandi del campionato, dall’altra temo che i rossoneri possano essere arrabbiati dopo il pari col Bologna. Non può più perdere punti, il Milan".