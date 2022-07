Aldo Serena commenta per Tuttosport il ritorno di Lukaku all' Inter e la sua intesa con Lautaro Martinez un anno dopo la "scissione" della coppia d'attacco. "Le cose sono cambiate. Lautaro , nella scorsa stagione senza Lukaku , ha scalato le gerarchie segnando tantissimo e diventando un punto di riferimento, eccezion fatta per quel periodo di buio tra gennaio e febbraio - dice Serena -. Sotto il profilo psicologico i rapporti di forza tra i due sono cambiati. Dovranno fare entrambi dei passi l’uno verso l’altro. Bisogna compiere un percorso per tornare come prima".

Secondo Serena, che nell'intervista ricorda la grande intesa nell'anno dei record con Diaz ("Che sinergia che c'era"), Lukaku al Chelsea non ha funzionato perché "non è entrato in sintonia con l’ambiente e l’allenatore" e ora la sua grande sfida sarà quella di adattarsi a un gioco di Inzaghi molto diverso da quello di Conte. "Non giocherà mai basso come succedeva con Conte. Questo diminuisce gli spazi in avanti. Quindi Lukaku avrà meno terreno per le sue sgroppate. Calhanoglu e Mkhitaryan hanno la capacità di imbucare verticalmente con precisione e qualità a difese avversarie schierate. Forse potrebbe essere sceso il tasso tecnico e di inventiva sulle fasce con Dumfries e Gosens al posto di Hakimi e Perisic. Ma l’ex atalantino spinge tantissimo. Non ha l’uno contro uno del croato, ma i palloni dal fondo da sinistra arriveranno".

Infine il capitolo Dybala. "Sotto il profilo tattico è un punto di domanda, ma non credo proprio che vedremo mai un tridente con Dybala, Lukaku e Lautaro".