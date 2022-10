Durante la lunga intervista concessa a Tuttosport , Aldo Serena trova tempo e modo per inquadrare anche la sfida di questa sera tra Inter e Roma: "C’è un grosso punto di domanda sull’Inter di quest’anno perché non ha più l’intensità degli anni scorsi, i reparti sono molto lunghi - esordisce l'ex attaccante -. È una squadra che deve ritrovarsi, proprio nell’atteggiamento aggressivo e bellicoso che ha avuto negli anni passati. La Roma di Mourinho è un avversario temibile, però c’è la storia. Inter-Roma sono sempre state partite avvincenti e ci sono sempre stati tanti gol a favore dell’Inter, a San Siro. È l’Inter a giocare in casa, quindi spero che la tradizione ci dica cose positive".

Ma è più in difficoltà l’Inter o la Juventus in questo momento?

"Sono difficoltà diverse, anche se forse la Juve deve ritrovare i valori di un tempo. La dirigenza ha richiamato Allegri, ma non ha ritrovato la compattezza, il coraggio, la determinazione".

Chi ha più possibilità tra Juventus e Inter di vincere lo scudetto?

"Vedo Milan e Napoli come le squadre più agguerrite per vincere lo scudetto. Inter e Juventus devono ritrovarsi, e il fatto di avere molti giocatori che andranno al Mondiale non dipende a loro favore. Sarà determinante come torneranno dal Mondiale certi giocatori".