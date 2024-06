Storico centrale di Arsenal, Milan e... Svizzera, Philippe Senderos non ha dubbi: "Sommer e Akanji sono due top player. Il nostro portiere lo conoscete bene: è stato il migliore della Serie A con l’Inter. Manuel è un campione. Non a caso è il pilastro difensivo di uno squadrone come il Manchester City. Guai però a sottovalutare Schar e Rodriguez, da anni grandi protagonisti in Premier e Serie A", come ha detto a Tuttosport.

Tra gli azzurri brillano Bastoni e Calafiori.

"Calafiori mi ha impressionato: per noi è un vantaggio la sua squalifica. È cresciuto tanto dall’anno scorso quando giocava col Basilea. Adesso scende in campo con sicurezza da veterano, nonostante sia alle prime apparizioni in Nazionale. Bastoni non è più una sorpresa: gioca da anni a grandi livelli con l’Inter. Ha personalità e qualità".

C’è un giocatore dell’Inter che ci ruberebbe?

"Scelgo Barella. Sa far tutto a centrocampo e pure molto bene. Tatticamente è molto intelligente, sa muovere bene la palla. Quando sta bene, l’Italia gira a un altro ritmo".

Che idea ha dell’Italia, qualificatasi all’ultimo secondo?

"Ho letto molte critiche, ma io l’Italia l’ho vista bene. Con l’Albania ha giocato bene e pure contro la Croazia ha fatto una buona gara. Se l’Italia passa il turno, può credere davvero di arrivare molto avanti nel torneo fino alla finale".

Nelle fila elvetiche c’è in rampa di lancio Dan Ndoye: sappiamo che piace all’Inter, lo vede pronto per grande club?

"Assolutamente si. Ha fatto enormi progressi in questa stagione, diventando con Thiago Motta un pilastro del Bologna arrivato in Champions. Non era semplice giungere in un campionato difficile come quello italiano e fare subito bene. Dan ci è riuscito e ha fatto un bel salto di qualità. Sono sicuro che avrà grandi offerte questa estate".