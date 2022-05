Mario Sconcerti loda la Milano del calcio arrivata a giocarsi lo scudetto nelle ultime giornate. "Tutto è cominciato con l’arrivo di Barella e Tonali . Sono stati quelli gli investimenti veri. Spendere 80 milioni per Lukaku è una scelta economica, se li hai, perché no? La vera bravura è andare a prendere ragazzi costosi che hanno metà possibilità di perdersi", si legge nell'editoriale di oggi sul Corriere della Sera .

Anche grazie ai due nazionali azzurri Milan e Inter sono tornate in alto dopo anni difficili. "Il progetto del Milan è più sartoriale, ha un gusto artigiano. Quello dell’Inter è più estremo, sa di lusso o invenzioni, passi dal comprare a vendere, tutto in abbondanza. Inter e Milan sono arrivate in cima mantenendosi migliorabili. E comunque Juve, Inter e Milan non esisterebbero una senza le altre. Il calcio italiano è sempre stato una staffetta fra una squadra e una città. Questo in fondo è il senso della festa, la sicurezza che arriverà".