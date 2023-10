"La sorpresa più bella dell’Inter di Simone Inzaghi è sicuramente Marcus Thuram, al suo debutto nel campionato italiano". Lo sostiene Arrigo Sacchi, protagonista oggi del calssico pezzo scritto per La Gazzetta dello Sport.

Questa volta l'ex tecnico del Milan e della Nazionale elogia il francese per il suo impatto con la Serie A: "Non è mica facile sbarcare in Serie A e riuscire a essere subito decisivi - ammette -. Quanti campioni hanno faticato alla loro prima esperienza nel nostro calcio! Però qui siamo di fronte a un giocatore che si è inserito a meraviglia nella manovra, segue alla lettera gli ordini del suo allenatore e, soprattutto, si integra alla perfezione con Lautaro che ne trae beneficio, tant’è vero che l’argentino è il capocannoniere del campionato. I movimenti di Thuram sono sempre funzionali a quelli del compagno: se Lautaro attacca lo spazio, lui viene incontro, e viceversa. E si vede che i due giocatori si cercano con frequenza. L’Inter sviluppa molte manovre sulle fasce laterali e i due sono bravi a dividersi l’area di rigore: uno va sul primo palo e l’altro sul secondo; oppure uno si stacca un po’ dalla marcatura, mentre l’altro si proietta verso la porta. Ripeto: coppia ben assortita".