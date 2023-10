La crisi del Milan, reduce dalle due sconfitte consecutive contro la Juve in campionato e contro il PSG in Champions, lascia qualche dubbio anche ad Arrigo Sacchi. L'ex tecnico rossonero ne parla a La Gazzetta dello Sport: "Quando non gioca in modo collettivo, cioè quando non è una squadra, il Milan perde. Ultimamente, ogni tanto, questo è capitato. Penso alle sconfitte contro la Juve e contro il PSG, ma anche a quella precedente contro l’Inter. Qualcosa va corretto".

Stefano Pioli è sul banco degli imputati. Ha responsabilità?

"L’allenatore è sempre responsabile, questo lo sa anche lui. Il punto è che Pioli deve dare chiarezza a quello che vuole fare. Bisogna che spieghi bene ai giocatori come devono stare in campo, come si devono muovere. Il Milan deve essere un blocco unico, non più lungo di trenta metri. Così ci può essere collaborazione tra i reparti. Se invece vogliono restare lunghi, peggio per loro".