Napoli-Atalanta è una sfida "da non perdere per chi ama il calcio, una promessa di spettacolo". A dirlo è Arrigo Sacchi, nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha elogiato il lavoro fatto sulle due squadre da Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, "due fenomeni della panchina' nella definizione dell'ex Profeta di Fusignano.

Parlando della corsa scudetto, inoltre, Sacchi ha parlato così della chance di vittoria degli azzurri: "Se il Napoli sia la candidata numero uno, non lo so. Adesso è lì davanti, e con merito. E penso che abbia le potenzialità per restarci, anche perché non è impegnato nelle coppe e dunque può allenarsi con regolarità per tutta la settimana. E' un vantaggio".