"Da qualche settimana seguo con curiosità il percorso di Juventus e Milan, sia in campionato sia in Champions League. Quando ho visto lo scontro diretto dal vivo, a San Siro, mi avevano fatto una brutta impressione: partita con pochissime emozioni. Da allora, però, ho notato che qualcosa si muove, che i due allenatori Motta e Fonseca, stanno cercando di imporre le loro idee e i giocatori dimostrano di essere disposti a recepirle. È sicuramente un passo in avanti". Questa l'opinione di Arrigo Sacchi come si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"Piano piano, con i loro tempi e con i loro metodi, Fonseca e Motta si stanno rialzando. Forse faranno fatica a raggiungere i livelli di Atalanta, Inter e Napoli, ma mi sento di dire che saranno protagonisti in positivo nella seconda parte di stagione", assicura l'ex c.t. azzurro.