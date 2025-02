Arrigo Sacchi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, chiarisce sulla sua presunta volontà di tornare in panchina. E non solo.

Allora Arrigo, sta davvero pensando di tornare ad allenare?

"State scherzando? Al calcio ho dato tutta la mia vita, ma adesso, a settantotto anni, come posso pensare di tornare in panchina? Non sono mica matto".

Glielo chiediamo perché circola questa notizia sui siti internet e, ogni minuto che passa, come una valanga assume dimensioni sempre più grandi.

"È frutto di un equivoco. Ho semplicemente mandato un messaggio a Galliani nel quale gli ho detto che, se avesse bisogno di un aiuto per il Monza, io sarei disponibile. Ma non certo per fare l’allenatore. Io sono riconoscente a Galliani, come al presidente Berlusconi, per tutto quello che hanno fatto per me".

Quindi nessuna clamorosa sorpresa in vista?

"Assolutamente no. Ho tanti contatti con allenatori e dirigenti, il calcio lo vivo ancora, lo osservo, lo studio e ne scrivo per la Gazzetta . Pensate che spesso ricevo telefonate dal Brasile, dall’Argentina o dalla Spagna: mi chiedono commenti su questa o su quella partita, giudizi su questo o su quel giocatore. Io sono “malato” di calcio, lo sapete: ho dato tutto me stesso a questo sport e, se potessi, farei qualsiasi cosa per migliorarlo. Però, ve lo dico chiaramente, non ho proprio intenzione di sedermi di nuovo in panchina. L’ultima volta è stato al Parma nel 2001, e poi ho detto basta".

Chi la incuriosisce di più, oggi?

"Seguo con interesse lo sviluppo del calcio italiano che mi sembra si sia finalmente dato una mossa e abbia abbandonato la vecchia strada per intraprendere quella del futuro. Vedo allenatori che lavorano con dedizione e con umiltà. Ammiro moltissimo Antonio Conte, ho scoperto la bravura di Baroni che alla Lazio ha costruito un piccolo gioiello, dove tutti si muovono in velocità e secondo i tempi giusti. E poi osservo con attenzione, e spirito critico, l’evoluzione di Thiago Motta alla Juve. Gli serve tempo, ma credo che lui sia bravo e possa riuscire a trasmettere le sue idee ai giocatori e a tutto l’ambiente".