Alla fine, a questi due non si è unito Dybala . Ragioni di equilibri? "C’è stato un periodo in cui il Real Madrid giocava contemporaneamente con Ronaldo, Beckham, Zidane… Se giochi con questi tre attaccanti là davanti magari ti devi preoccupare degli equilibri ma forse si devono preoccupare più gli altri come fermarli".

Enrico Ruggeri è da sempre un tifoso dell' Inter . Per Tuttosport commenta quello che è stato per ora il mercato dell' Inter . "Di certo c’è che Lautaro Martinez resta e che Romelu Lukaku è tornato. Tutto il resto è un mistero. Certo l’ultimo anno di Lukaku non è stato esaltante e quindi spero che Lukaku sia quello di due anni fa e non quello di Londra".

Capitolo difesa. "Squadra che vince non si tocca. È vero che l’Inter lo scudetto non l’ha vinto però allora diciamo: squadra che va bene non si tocca. Ogni volta che va via qualcuno e arriva un altro è sempre una scommessa. Lo è stato con Dumfries che non sembrava all’altezza, ora è andato via Perisic vediamo se Gosens è di pari livello".

Il Milan resta sempre da non sottovalutare. "Non aveva super star in campo, ne aveva sicuramente meno di Inter e Juventus ma ha vinto lo scudetto e questo ci deve riflettere. Scudetto a loro? L’ho vissuto male. A Milano c’è un gioco che si chiama “ciapa no”: vince quello che fa meno punti. Quest’anno è stato un po’ così".