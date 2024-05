"Questo lo definirei lo scudetto della fantasia. Perché ha espresso un bel gioco segnando anche gol imprevedibili. Ecco, fantasia e imprevedibilità". Lo dice Enrico Ruggeri, cantautore e interista doc, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

A quali interisti lei assegnerebbe i premi di questa stagione?

"Lautaro, per tutto quello che è, un attaccante che è felice di esultare per un gol di un compagno con sincerità, Barella, come italiano, Calhanoglu come simbolo di una rivincita".

Quindi al Fantacalcio punterebbe dritto su di loro...

"Assolutamente sì. Aggiungendoci il portiere Sommer che ha fatto un bellissimo campionato".