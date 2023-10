Dopo la parata di Giroud in Genoa-Milan, a fronte dell'espulsione di Maignan che ha costretto l'attaccante a finire tra i pali, Tuttosport ha sentito il brasiliano Romulo, che in un Inter-Verona del 2018 si improvvisà portiere per lo stesso motivo. "Mi ricordo benissimo quanto accaduto, è stata un’esperienza fantastica. Non dimenticherò mai quella partita lì, perché è davvero un qualcosa di unico andare in porta contro l’Inter, al Meazza, davanti a 60mila persone. Qualcosa di veramente bellissimo per me - ricorda l'ex laterale - L’adrenalina ti aiuta tantissimo. Quando sei in partita fai delle cose che non faresti in una giornata normale, è tutto diverso. Di fatto si decide tutto sul momento, sinceramente io non ho mai visto un allenatore stabilire prima chi debba andare in porta qualora il portiere titolare venga espulso e non ci siano più cambi a disposizione".

Fece infatti una parata su Borja Valero. "Ho fatto un “paratone!” Peccato solo che quella partita l’abbiamo persa. Avessimo strappato un pareggio, o avessimo addirittura vinto, sicuramente avremmo riso e scherzato moltissimo dopo quell’incontro. Nonostante la sconfitta comunque ci siamo fatti due risate, alle fine io sono un giocatore piccolo per fare il portiere".